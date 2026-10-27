При этом Америка несет потери объявив санкции Поднебесной Дмитрий Капустин Фото: imago images/Björn Trotzki/TASS Американцы пытались насильственно оторвать хайтек США от китайской производственной базы.
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