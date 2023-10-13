Далеко не каждый народ способен иметь собственную оригинальную историю

Одной из основ суверенитета как такового является исторический суверенитет. Для этого требуется не только воля защищать свою, национальную интерпретацию истории в полемике с ее противниками, но и иметь отдельную теоретическую основу для этой интерпретации.
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