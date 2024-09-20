В Северодвинске начинается отопительный сезон

С 0:00 часов 21 сентября запланировано подключение объектов социальной сферы, прежде всего, детских садовС 23 сентября начнётся пуск тепла в школы и больницы, сообщили в пресс-службе администрации города корабелов.
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