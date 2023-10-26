Командир Сатурн: ВС РФ захватили пункт ВСУ с оружием, включая пулемет "Браунинг"

Командир отряда с позывным Сатурн сообщил РИА Новости, что бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" на Запорожском направлении захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием американского производства.
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