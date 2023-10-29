Юрий Пронько: Вы не поверите, но, оказывается, пенсионеры в России – это богатые люди

Людмила Абрамова это плохо что так к друг другу относимся...о каком единстве тогда может быть вообще речь.Удачи Вам!

И Ира Спасибо вам. Старалась поначалу быть вежливой, но этот примитив вывел из себя... Такие типы понимают только тот язык, на котором разговаривают сами, больше их ничем не проймешь...