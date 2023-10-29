Вы не поверите, но, оказывается, пенсионеры в России – это богатые люди, которые отказываются работать, потому что у них высокие пенсии.
Юрий Пронько: Вы не поверите, но, оказывается, пенсионеры в России – это богатые люди
Комментарии
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Людмила Абрамова
это плохо что так к друг другу относимся...о каком единстве тогда может быть вообще речь.Удачи Вам!
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1 час.
И
Ира
Спасибо вам. Старалась поначалу быть вежливой, но этот примитив вывел из себя... Такие типы понимают только тот язык, на котором разговаривают сами, больше их ничем не проймешь...
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1 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Взаимно! но так сложилось не вчера и не три десятка лет назад- даже больше, завистливость, высокомерие ., чванство и, и многое другое, что их портит.
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1 час.
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