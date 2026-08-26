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SPLETNIK

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"Ползала ушло". Екатерину Варнаву раскритиковали за шоу в Юрмале

"Ползала ушло". Екатерину Варнаву раскритиковали за шоу в Юрмале

Екатерину Варнаву раскритиковали за её кабаре-шоу Drama Queen, которое на днях прошло в юрмальском концертном зале "Дзинтари".

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