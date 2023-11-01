Депутат Власов предложил ввести бесплатные исследования перед беременностью

В России нужно ввести полноценный комплекс подготовки к беременности, который молодые семьи смогут проходить по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), считает депутат Госдумы Василий Власов.
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