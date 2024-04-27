Акция «Внимание, пешеход!» прошла в селении Мичурино Северной Осетии

В целях снижения количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района вместе с отрядом ЮИД при использовании агитационного автобуса ГИБДД провели акцию «Внимание, пешеход!».