Определились 6 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

В группах главного еврокубка минувшей ночью завершился 4-й тур из 6-ти. Во вторник и среду первые 6 клубов гарантировали себе путевки в 1/8 финала: испанские «Реал» и «Реал Сосьедад», немецкие «Бавария» и «Лейпциг», английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».