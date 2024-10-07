«Большого взрыва» на самом деле не было

Все упускают из виду самые убедительные научные исследования. Теория «Большого взрыва» — одна из самых раскрученных концепций в астрофизике, согласно которой миллиарды лет назад произошел «взрыв», после которого Вселенная начала расширяться и возникли звезды, планеты, а также мы с вами.
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