Островскому — 200: «Дурного хорошим не назовешь»

Театральный мир празднует двухсотлетие великого драматурга Александра Николаевича Островского. Еще одна памятная дата: 170 лет назад его герои впервые вышли на подмостки — на императорской сцене представили комедию «Не в свои сани не садись».
Театральный мир празднует двухсотлетие великого драматурга Александра Николаевича Островского. Еще одна памятная дата: 170 лет назад его герои впервые вышли на подмостки — на императорской сцене представили комедию «Не в свои сани не садись».
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