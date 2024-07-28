Охрана Трампа пожаловалась, что ей не передали данные о Круксе до стрельбы

Члены охраны экс-президента США Дональда Трампа из числа агентов Секретной службы США в частных беседах жалуются, что полиция не сообщила им об обнаружении подозрительного человека, которым оказался Томас Мэттью Крукс.
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