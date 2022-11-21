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“Где мои деньги, Джо?”: Дональд Трамп-младший выложил мем, посвященный сбору нового пакета помощи Вашингтона Киеву

“Где мои деньги, Джо?”: Дональд Трамп-младший выложил мем, посвященный сбору нового пакета помощи Вашингтона Киеву

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, высмеял лидеров США и Украины в своем аккаунте в социальных сетях.

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