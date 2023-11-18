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В Астрахань приехала семья из сектора Газа

В Астрахань приехала семья из сектора Газа

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. Сотрудники регионального спасательного ведомства встретили на железнодорожном вокзале и сопроводили семью, прибывшую в Астрахань из сектора Газа.

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Евгений Марковский
Не удивлюсь если Путин перетащит в Россию миллионы из газы в дополнение к среднеазиатам!
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