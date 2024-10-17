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ТАСС: СК РФ допросил 17 свидетелей по делу о взятке генерала Кузнецова

ТАСС: СК РФ допросил 17 свидетелей по делу о взятке генерала Кузнецова

Сотрудники СК России, работающие над делом о взятке бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника, провели допрос свыше 15 свидетелей.

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