Генеральный директор Coinbase: «Криптовалюта стала стандартом для институциональных портфелей»

Журналисты сайта Bitcoin.com обратили внимание на важное заявление генерального директора Coinbase. Брайан Армстронг недавно проводил презентацию отчета о доходах за IV квартал перед инвесторами компании.
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