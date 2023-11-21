"Влетите на 10 000 рублей": ГИБДД объявила о крупном неожиданном штрафе с 22 ноября

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения осторожности при пересечении железнодорожных переездов, акцентируя внимание на серьезных последствиях нарушений ПДД в таких местах, передает Autonews (18+).
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