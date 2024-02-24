Для чего корейцы мучаются и едят неудобными металлическими палочками

Приём пищи в Корее /Фото:4kfoto.ru В Азии восточная культура издревле была обладательницей уникальных традиций, использование палочек в качестве столового прибора занимает особе место и является традиционным обычаем, который продолжается уже многие века.
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