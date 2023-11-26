Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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МАГАТЭ утверждает, что ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач

МАГАТЭ утверждает, что ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что Запорожская АЭС в воскресенье потеряла связь с основной линией электропередач, пришлось использовать резервное электричество для охлаждения реактора.

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