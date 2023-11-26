МАГАТЭ утверждает, что ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что Запорожская АЭС в воскресенье потеряла связь с основной линией электропередач, пришлось использовать резервное электричество для охлаждения реактора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии