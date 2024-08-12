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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула второй год подряд вышла в финал канадского «тысячника»

Пегула второй год подряд вышла в финал канадского «тысячника»

Шестая ракетка мира Джессика Пегула обыграла №24 Диану Шнайдер в полуфинале в Торонто – 6:4, 6:3. Американка пятый раз вышла в финал на уровне WTA 1000.

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