В Прикамье через суд взыскали 700 тыс. рублей долга по зарплате с энергокомпании

Житель Прикамья был привлечен компанией к выполнению ремонтных работ, а также к осуществлению строительного надзора, контрольных функций и обязанностей главного энергетика на территории крупного энергетического объекта в городе Добрянке Пермского края.
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