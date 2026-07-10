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Бельгия не проигрывает 18 матчей подряд. 2.27 – не уступит Испании в основное время, 3.50 – выйдет в 1/2 финала ЧМ

Испания и Бельгия встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026. Бельгийцы не проигрывают 18 матчей подряд во всех турнирах.

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