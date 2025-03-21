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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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США проиграли Панаме в 1/2 Лиги наций – 0:1, Почеттино хотел «уничтожить» соперника

Сборная США под руководством аргентинца проиграла Панаме (0:1) в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ. Перед игрой Почеттино заявил, что хочет не просто победить, а «уничтожить» соперника.

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