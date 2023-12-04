Минкульт призвали обложить дополнительным налогом гонорары уехавших артистов

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил Министерству культуры России обложить дополнительным налогом в 10-15 процентов гонорары уехавших артистов.
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