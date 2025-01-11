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Космонавты Артемьев и Платонов могут полететь к МКС на кораблях Crew Dragon

Космонавты Артемьев и Платонов могут полететь к МКС на кораблях Crew Dragon

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Олег Платонов могут быть назначены в экипажи американских космических кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС), сообщил ТАСС Максим Харламов, руководитель Центра подготовки космонавтов имени Ю.

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