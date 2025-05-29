NYT: США ввели запрет на экспорт в КНР авиационных технологий и полупроводников

Хотя президент США Дональд Трамп вначале ввел повышенные тарифы на весь импорт из Китая, а затем, что стало уже привычным его стилем, вернул их к прежнему уровню, правда, временно, торговая война между двумя сверхдержавами не останавливается.
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