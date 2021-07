Новая акция бесплатного доступа к сетевым режимам и зомби в Call of Duty Black Ops: Cold War С 15 июля в Call of Duty: Black Ops Cold War на консолях Xbox One и Xbox Series X|S стартовал четвёртый сезон мультиплеера, который добавил новую карту для зомби-режима «Mauer der Toten!» и прочий дополнительный контент.