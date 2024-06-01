Угонщик танка ВСУ Лихачев рассказал о предложении польской разведки. Что спецслужба хотела от украинского бойца?

Угонщик танка Лихачев рассказал, что спецслужбы Польши склоняли его к шпионажу Спецслужбы Польши предлагали бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максиму Лихачеву, угнавшему танк Т-64 и перешедшему на сторону России, заниматься шпионажем на территории Донбасса.