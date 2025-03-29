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Энрике после 6:1 с «Сент-Этьеном»: «ПСЖ» уже несколько недель является чемпионом. Мы были лучшей командой с самого начала и до сегодняшнего дня»

Парижская команда одержала победу со счетом 6:1 в 27-м туре Лиги 1.  – Как вы объясните разницу в уровне между первым и вторым таймами? – Есть фраза, которую я постоянно использую: «Мне не нужны оправдания, мне нужен результат».

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