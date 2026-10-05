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Вот тебе, бабушка, и Юрьев день

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день

Financial Times: Еврокомиссия предлагает «существенно ограничить» доступ Украины к аграрному рынку и сельскохозяйственным субсидиям ЕС после ее вступления в Евросоюз.

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