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Герои «Сказочного Патруля» превращаются в пиратов

Герои «Сказочного Патруля» превращаются в пиратов

Возможности нейросети продолжают расти, а фантазии авторов не ограничиваются никакими рамками. И это так здорово! Сегодня мы с удовольствием покажем вам главных героинь и героев «Сказочного патруля» в новых непривычных образах.

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