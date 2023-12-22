Эксперты рассказали о возможностях поставленной в зону СВО САУ «Коалиция-СВ»

САУ «Коалиция-СВ» изначально предназначена для контрбатарейной борьбы, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя информацию источников издания о том, что боевая машина появилась в зоне СВО.
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