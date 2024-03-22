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Минобрнауки РФ рекомендовало университетам временно перейти на дистант из-за теракта в «Крокусе»

Минобрнауки РФ рекомендовало университетам временно перейти на дистант из-за теракта в «Крокусе»

Министерство образования и науки РФ рекомендует университетам отказаться от проведения массовых мероприятий в выходные дни и временно перейти на дистанционное обучение из-за теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холл».

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