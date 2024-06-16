В ростовском СИЗО в заложниках оказался начальник управления УФСИН области

В СИЗО Ростовской области среди заложников оказался начальник оперативного управления ГУ ФСИН по региону Александр Богма, сообщила в своем Telegram-канале журналист, член Совета по правам человека Ева Меркачева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии