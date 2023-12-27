Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в ЗАО

В столице возводят новые современные дома В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что в Западном округе Москвы в программу реновации включены 559 ветхих домов, в которых проживают более 100 тысяч жителей столицы.
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