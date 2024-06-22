Глава СВР назвал фундамент, скрепляющий братский союз России и Белоруссии

Общая память о Великой Отечественной войне является надежным тем фундаментом, который скрепляет братский союз народов России и Белоруссии, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 22 июня в видеообращении участникам круглого стола, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от захватчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии