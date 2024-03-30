Танцы в день траура: Певица Дейнега написала жалобу на вечеринку «Репутация RB 2024» из-за трагедии в “Крокусе”

Популярная певица обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на проведение вечеринки-премии, которая состоялась в Санкт-Петербурге 24 марта, всего через два дня после теракта, прогремевшего в «Крокус Сити Холле».
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