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Москва отвернулась от Армении из-за ее выпадов против России

Москва отвернулась от Армении из-за ее выпадов против России

Присоединение Армении к Римскому статуту МУС вызвало возмущение в Москве. Россия признала эти действия враждебными, а в ответ Москва отказалась заключать с Арменией двухстороннее соглашение с Ереваном, о чем заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Все правильно, предали, идите туда кто вам обещал печеньки
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17 час.
лл
лина любимцева
Ни в коем случае России уходить из Армении не стоит!! Но нужно ПРОУЧИТЬ руководство Армении,   от людей отворачиваться не нужно. Мне армян жаль....
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14 час.

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