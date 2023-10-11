Москва отвернулась от Армении из-за ее выпадов против России

Присоединение Армении к Римскому статуту МУС вызвало возмущение в Москве. Россия признала эти действия враждебными, а в ответ Москва отказалась заключать с Арменией двухстороннее соглашение с Ереваном, о чем заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин.