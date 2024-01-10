Анатолий Голомолзин: «Будет ли изменён тарифный прейскурант?»

Основатель проекта N.Trans Lab Мария Никитина обсудила с советником президента ПАО «Трансконтейнер» (входит в Группу «Дело»), экс-заместителем главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолием Голомолзиным реформы и тарифную систему в железнодорожной отрасли, Совет потребителей РЖД и Совет рынка, а также правила недискриминационного доступа к транспортной инфраструктуре, развитие мультимодального бизнеса и ряд других важнейших отраслевых вопросов.