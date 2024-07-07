Дорин Речан встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом

Республика Молдова продолжает оказывать необходимую поддержку беженцам из Украины. Такое послание направил премьер-министр Дорин Речан на встрече с председателем Генеральной Ассамблеи ООН (ООН) Деннисом Фрэнсисом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии