Вице-спикер Совфеда Косачев: Зеленского ждет провал на саммите в Швейцарии

ВА

Владимир Акулов

Если началась стрельба и война , - никакие слова не имеют значения... Значение имеют только соотношения СИЛ и ПОБЕДА... Вот когда победитель победит , *внутри ствола его автомата * будут самые правильные слова , обязательные к исполнению побежденными... Сила и победа подтвердят истинность слов победителя... Иначе - никак.