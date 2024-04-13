Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что в рамках летнего саммита в Швейцарии главу киевского режима Владимира Зеленского ждёт провал с его «формулой войны».
Вице-спикер Совфеда Косачев: Зеленского ждет провал на саммите в Швейцарии
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Если началась стрельба и война , - никакие слова не имеют значения... Значение имеют только соотношения СИЛ и ПОБЕДА... Вот когда победитель победит , *внутри ствола его автомата * будут самые правильные слова , обязательные к исполнению побежденными... Сила и победа подтвердят истинность слов победителя... Иначе - никак.
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