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Fars: пожар в иранском портовом городе Бендер-Аббасе возобновился

Fars: пожар в иранском портовом городе Бендер-Аббасе возобновился

Пожар в иранском портовом городе Бендер-Аббасе возобновился. Об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

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