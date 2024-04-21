Дубинский: Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Киев после одобрения палатой представителей конгресса Соединённых Штатов нового пакета помощи получит «крохи», отработав интересы конкретных политических групп.
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