Алджамейн Стерлинг: «Конор проложил этот путь, а Нганну широко распахнул двери. Парни из ММА легко могут драться с лучшими боксерами мира»

«Фрэнсис, это было очень впечатляюще! Можно привести аргументы в пользу твоей победы! Конор проложил этот путь, а Фрэнсис Нганну широко распахнул двери! Это доказательство того, что при правильной подготовке парни из ММА могут без проблем драться с лучшими боксерами мира», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.