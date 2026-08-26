Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Ростислав Шапошников: Война до победы — лучшая лицензия на воровство

Ростислав Шапошников: Война до победы — лучшая лицензия на воровство

Почему тема коррупции была под запретом до 2025 года? Кто финансировал молчание грантовиков о схемах Зеленского? Как смена власти в США повлияла на информационную политику в Украине? И чем отличается коррупция Федорова от коррупции его предшественников? Перемена участи: почему украинские грантовики сменили риторику о коррупции Я проанализировал резкую смену информационной политики украинских грант… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии