Фон дер Ляйен угрожает Путину судом

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 15 сентября, заявила, что не исключает возможности, что президенту России Владимиру Путину придется отвечать за свои действия в суде, – сообщает Bild.
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