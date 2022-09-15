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Фон дер Ляйен угрожает Путину судом

Фон дер Ляйен угрожает Путину судом

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 15 сентября, заявила, что не исключает возможности, что президенту России Владимиру Путину придется отвечать за свои действия в суде, – сообщает Bild.

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