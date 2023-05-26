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Диетолог Бобровский назвал жирную свинину самым опасным видом мяса

Диетолог Бобровский назвал жирную свинину самым опасным видом мяса

Красное мясо является рекордсменом по содержанию «вредных» жиров. Особенно это касается свинины, сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.

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