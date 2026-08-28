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SPORT24.ru

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Леау попрощался с «Миланом» и его болельщиками: «Я останусь частью истории клуба»

Леау попрощался с «Миланом» и его болельщиками: «Я останусь частью истории клуба»

Португальский вингер Рафаэл Леау дал свои последние комментарии в качестве игрока «Милана», выступив непосредственно на «Сан-Сиро», где «россонери» 28 августа обыграли «Венецию» (2:0) в матче 2-го тура Серии А.

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