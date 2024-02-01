Столичный производитель выпустил более 100 комплексов для связи в труднодоступных местах

Cпециализирующаяся на производстве оборудования для доступа к сети в транспортных средствах столичная компания "Инкарнет" выпустила в 2023 году более 100 Они предназначены для организации бесперебойной связи в отдаленных и труднодоступных местах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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