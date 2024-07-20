Украинцы платят за побег из страны: контрабандисты берут до 20 тысяч долларов

Жители Украины сталкиваются с необходимостью платить большие суммы, чтобы покинуть страну. По информации издания The Washington Post, украинцы готовы заплатить тысячи долларов, чтобы избежать мобилизации.
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